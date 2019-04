La Mtb Euromotor Team Ragusa sarà impegnato domani su quattro fronti

L’Mtb Euromotor Team Ragusa si fa in quattro. Domani, domenica 14 aprile, infatti, la squadra iblea sarà impegnata su un poker di fronti con l’obiettivo di portare a casa risultati di un certo rilievo. La sfida più imponente è quella che vedrà Davide Distefano, juniores, ai nastri di partenza della seconda tappa degli Internazionali d’Italia. La prova si disputerà a Nalles, in provincia di Bolzano. Saranno presenti tutti i migliori specialisti della categoria. Per Distefano un altro test in cui dovrà essere in grado di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di fare valere, per quanto possibile, la propria tecnica. Anche se la concorrenza si annuncia molto agguerrita. Primo impegno di Coppa Sicilia, invece, sempre domani, per i Giovanissimi che saranno di scena a San Gregorio di Catania per la terza edizione del memorial Gaetano Basile. I piccoli del gruppo avranno l’opportunità di misurare le proprie forze con gli avversari. Una cosa è certa. Non vedono l’ora di scendere in pista, dopo gli allenamenti invernali, per conquistare qualche trofeo che contribuirà ad arricchire la bacheca del sodalizio ragusano. Allievi ed Esordienti, invece, saranno di scena a Santa Ninfa, in provincia di Trapani, con la prova di Coppa Sicilia Xco che si svilupperà su un tracciato lungo tre chilometri e mezzo con 132 metri di dislivello da ripetere più volte in base alla categoria. L’appuntamento sportivo sarà ospitato nell’area attrezzata di Bosco Finestrelle. Infine, il resto della squadra parteciperà, sempre domani, alla 12esima edizione della Gran Fondo Val di Noto, prova valida per la Coppa Sicilia, con partenza dal centro storico. Un appuntamento che vedrà partecipare i migliori bikers siciliani che proveranno a tagliare per primi il traguardo all’ombra dei palazzi barocchi. “Una domenica eccezionale – afferma Giuseppe Nascondiglio che, assieme a Sergio Iacono e ad Alessio Pagano si occupa della cura tecnico-atletica dell’intero gruppo – che presumiamo fornirà molte chiavi di lettura rispetto al prosieguo della stagione. Siamo convinti che potremo dimostrare sino in fondo tutte le nostre prerogative visto che comunque ci siamo preparati con la massima attenzione per potere affrontare questi momenti nella maniera migliore. Speriamo, davvero, di tornare a casa con risultati di un certo prestigio che sappiamo di avere nella possibilità di potere concretizzare”.