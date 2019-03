B 1 femminile. La Provolley Team Modica si aggiudica il derby siciliano col Santa Teresa Volley

Modica espugna e porta via tre punti. Il derby si Sicilia tra Santa Teresa Volley e Provolley Team Modica va al sestetto modicano che vince per tre set ad uno. “Torniamo a casa consapevoli di avere vinto una gran partita – è il commento finale delle ragazze allenate da Corrado Scavino. Un successo molto importante che pone la società del presidente Bartolo Ferro in una posizione di rilievo in classfica.