Riapre il consultorio di Acate. Anche Scoglitti ha il suo consultorio

Tutto pronto per la riapertura, a partire dalla prossima settimana, del Consultorio Familiare di Acate, via Veneto, 98.

Le attività saranno garantite nei giorni di giovedì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 17, il venerdì dalle 8:30 alle 13:30.

Un altro Consultorio sarà operativo a Scoglitti, sempre dalla prossima settimana, nella sede territoriale prolungamento di via Taranto, il mercoledì dalle ore 8:30 alle 13:30.

Soddisfatto il Direttore Distretto Sanitario Vittoria, Giovanni Digiacomo: «Abbiamo ripreso un’importante attività presso il Consultorio di Acate. E, inizia, dalla prossima settimana, mercoledì, un servizio importante, con l’apertura del Consultorio, anche a Scoglitti. Fondamentale, perché fornirà i servizi relativi al percorso nascita e assistenza alla gravidanza e puerperio, contraccezione e sessualità, menopausa, prevenzione ginecologica».