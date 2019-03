Oggi una nuova realtà commerciale a Modica. Apre Bonk Store

Nasce a Modica Bonk Store, Il meglio di ciò che si può desiderare dallo shopping, in un unico spazio. Un’offerta che si rinnova in continuazione, firmata da marchi prestigiosi della moda donna e uomo dai look smart casual di tutti i giorni a quelli delle grandi occasioni. Una selezione di qualità all’interno di un servizio cucito sulle esigenze di ciascun cliente, dove l’acquisto diventa un’esperienza coinvolgente, esclusiva e personalizzata, tra racconto, creatività e dedizione.

“Creare un esperienza di shopping che si distinguesse dall’attuale tendenza ad acquistare in maniera superficiale e frettolosa. Per questo abbiamo pensato che Bonk potesse essere anche uno spazio dedicato alle relazioni e all’arte con degli spazi dedicati a mostre e performance artistiche.”

Bonk store inaugura Venerdì 1 Marzo il primo di una serie di eventi grazie alla prestigiosa partnership con “Lo Magno arte contemporanea”. In occasione del primo evento presenteremo la mostra personale del maestro Giuseppe Leone.

Frammenti di vita in Sicilia

L’ inaugurazione della mostra avverrà Venerdì 1 Marzo ore 18 presso Bonk store

Polo commerciale – Modica, SS115

La mostra sarà visitabile da lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:15 alle 20:30, Domenica dalle 16:30 alle 20:30.

“ (…) Giuseppe Leone come un – ladro di luce – in veste di narratore descrive in poco più di trenta fotogrammi l’esperienza immaginifica che ricolma il suo sguardo di una piccola parte di Sicilia; con occhio rapace ne coglie le bellezze e le contraddizioni (…). Fotografie evocative che ammaliano e sorprendono, che invitano al viaggio della memoria”

Testo a cura di Emanuela Alfano.

www.bonkstore.it

www.gallerialomagno.it