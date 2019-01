Si terrà a Modica, martedì 15 gennaio, il III appuntamento del ciclo di conversazioni su tematiche etiche per una formazione al sociale, organizzato della Parrocchia Madonna delle Lacrime, e tenute da Domenico Pisana, docente di Teologia Morale e Vice Direttore dell’Ufficio IRC della Diocesi di Noto.

Tema dell’incontro , in programma alle 19, nella chiesa parrocchiale, “I valori strutturanti la vita sociale: la democrazia, la pace, la giustizia sociale e la solidarietà”.

“Questo terzo appuntamento – afferma Don Michele Fidone – darà l’opportunità di riflettere su alcuni valori umani e cristiani fondanti del vivere sociale, quali la pace, la giustizia e la solidarietà , che sono categorie al centro delle beatitudini evangeliche proclamate da Gesù. La promozione della pace nel mondo è sempre stata, infatti, parte integrante della missione con cui la Chiesa continua l’opera redentrice di Cristo sulla terra essendo essa segno e strumento della pace nel mondo e per il mondo. E poi – prosegue Padre Fidone – non bisogna dimenticare che giustizia e solidarietà sono due facce della stessa medaglia, sono sorelle gemelle: se la giustizia crea l’ordine, la solidarietà crea la vita. La giustizia si fonda sul diritto, ma trova la sua piena attuazione quando si umanizza nella fraternità, si trasforma in carità e solidarietà. Come sempre – conclude Don Fidone – invito i membri della nostra comunità parrocchiale, i giovani, i componenti dei gruppi ecclesiali, le associazioni laiche e di volontariato e le comunità religiose che insistono nel nostro quartiere, a non perdere l’opportunità che stiamo offrendo con queste serate, ai fine dell’acquisizione di una consapevolezza più matura circa la dimensione sociale della nostra fede cristiana nel nostro tempo”.