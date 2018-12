Ginnastica artistica. A Modica la campionessa Emily Armi

Emily Armi per la prima volta in Sicilia. E’ stata, infatti, a Modica ospite della New Airone, società di ginnastica artistica diretta da Elvira Poidomani.

La ginnasta pluridecorata della Nazionale Italiana ha svolto due giorni di allenamenti intensi e di lezioni per le allieve del sodalizio modicano. Emily Armi, Medaglia d’argento e bronzo ai Giochi del Mediterraneo 2009, ha partecipato a due campionati mondiali e altrettanti europei con la squadra di ginnastica artistica, classificandosi nona ai mondiali del 2011. Ha ottenuto la qualificazione olimpica ai test “Event” di Londra ed è stata protagonista del docu-reality in onda su MTV “ginnaste vite parallele”. Un’esperienza importante e qualificante per le allieve dell’ insegnante Poidomani. “Sono stati due giorni intensi – dice la coach – che le nostre ragazze hanno seguito con molta partecipazione e concentrazione e che serviranno per la loro crescita. Emily Armi ha dato tutto di se, è riuscita a capitalizzare l’interesse delle allieve con grande professionalità”.