Conviviale di auguri natalizi per i Kiwanis di Modica e Ragusa

Nella splendida cornice del Ristorante “Il Baglio” di Ragusa, si è svolta la conviviale per il tradizionale scambio degli Auguri di Natale, dei Kiwanis Club Modica e di Ragusa, indetta dai rispettivi Presidenti Giovanni Occhipinti e Gaetano Inturrisi, presente il LTG della Divisione Sicilia sud est, Cosimo Messina.

La manifestazione ha registrato l’ammissione, nel Club di Modica, di quattro nuovi Soci: Antonio Davi, Carlo Assenza, Rina Napolitano e Jose’ Marina.

Durante la Conviviale è stato nominato “Socio Onorario” Nino Scivoletto, Direttore del Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica che ha accettato di far parte del Kiwanis Club di Modica.

Il Direttore Nino Scivoletto da anni ha collaborato con il Kiwanis nazionale per la realizzazione di progetti di solidarietà che hanno posto al centro della loro attenzione i bambini sfortunati del Mondo.