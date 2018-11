Anche un modicano tra i finisher della New York Marathon

C’è stato anche un modicano tra i “finishers”, chi ha tagliato il traguardo, della 49° edizione della “New York Marathon”, la più prestigiosa tra le maratone mondiali. Lui è il 50enne Antonino Cascino, di professione barbiere, tesserato per la Ultra Running di Ragusa del Presidente Flavio Sortino. Domenica 4 novembre erano in 52 mila alla partenza dal Ponte di Verrazzano dei quali 3 mila italiani che costituivano la pattuglia più numerosa dopo i padroni di casa americani. Tra di loro l’unico modicano che è giunto in Central Park dopo 3 ore e 25 minuti in 4367° posizione. Ma mai come in questa occasione la posizione conta poco, visto che conta soprattutto arrivare. Cascino segue l’allenamento di Orlando Pizzolato , il plurivincitore della Maratona di New York, che prevede quattro uscite settimanali ed un regime alimentare controllato. La medaglia che porta orgogliosamente al collo è stato il miglior regalo che si poteva fare per festeggiare i suoi 50 anni. “Vogliamo complimentarci con il nostro concittadino – commentano il Sindaco e l’Assessore allo Sport – perché è stato un grande orgoglio essere rappresentati come Città in un’occasione cosi prestigiosa. La sua costanza e la sua forza di volontà gli permettono di conciliare il lavoro con questa passione che lo ha portato al di là dell’oceano insieme ai migliori interpreti del Mondo”. A riceverlo a Palazzo di Città anche il Presidente del Consiglio, Carmela Minioto, il vicesindaco Saro Viola ed il consigliere di maggioranza Giammarco Covato.