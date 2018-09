Ispica, Innocenzo Leontini s’insedia al Parlamento Europeo

Lunedi si insedierà a Strasburgo, nel Parlamento Europeo in seduta plenaria, l’on. Innocenzo Leontini. L’ex parlamentare ispicese torna, dunque, alla politica attiva. “Riprendo il filo del mio impegno, per Ispica, per il territorio ibleo e per la Sicilia – dichiara – . I bisogni sono tanti. Gli strumenti per affrontarli dovranno essere individuati in quest’anno. Non intendo sfogliare il libro dei sogni. Sono concreto e realista, Ma quello che sarà possibile utilizzare in questo scorcio di legislatura cercherò di metterlo a profitto per le nostre comunità. Ringrazio tutti coloro che in questi giorni mi hanno manifestato stima e affetto”.