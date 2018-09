Ibla Street Food, stasera e domani: un mondo di sapori per le strade di Ibla

Al via questa sera, a partire dalle 19.30, la seconda edizione di Ibla Street Food, la manifestazione organizzata dal consorzio dei commercianti del quartiere barocco e prevista anche per domani, 2 settembre, a partire dalla stessa ora.

Un mondo di sapori per le vie e le piazze dell’antico centro storico di Ragusa, con 22 tappe corrispondenti ad altrettante attività commerciali dove fermarsi a degustare prelibatezze tipiche della nostra terra.

“Quella di dedicare una manifestazione allo street food – dichiara il presidente del Centro commerciale naturale ‘Antica Ibla’, Daniele La Rosa – è un’idea che coniuga gusto, qualità e amore per le nostre bellezze architettoniche. Una ricetta per essere felici, a stomaco pieno, senza neanche sentirsi in colpa per quel famoso boccone di troppo, se si è di quelli molto attenti alla linea, perché le calorie del nostro menu si potranno bruciare passeggiando!”, commenta ancora con un po’ di ironia.

“I commercianti di Ragusa Ibla, come sempre, sono pronti ad accogliere quanti decideranno di trascorrere sabato e domenica nel nostro quartiere – aggiunge – e invitiamo tutti a raggiungerci lasciando le auto a Ragusa superiore e utilizzando la linea urbana dell’Ast o il Ragusa Night Tour della Sais e, per chi viene da Marina di Ragusa, il servizio della ditta Tumino”.

“Ricordiamo, infine – conclude La Rosa – che i biglietti, disponibili in numero limitato al costo di 15 euro per 11 degustazioni, potranno essere acquistati a partire dalle 18.30 alle casse posizionate in piazza Repubblica e nei pressi dei Giardini Iblei”.