La prossima settimana avverrà il gemellaggio tra i comuni di Modica e Pescina ed i componenti musicali “Civica Filamonica” e “ Banda I Leoncini d’Abruzzo”

La Civica Filarmonica di Modica in collaborazione con il Comune di Modica è lieta e onorata di accogliere il Sindaco di Pescina e i componenti del Circolo Musicale “ Banda I Leoncini d’Abruzzo” in visita presso la Città di Modica per il Gemellaggio Musicale – Culturale. Questo patto d’amicizia tra le due Associazioni Musicali e i rispettivi Comuni di appartenenza, si fonda sul valore che la musica esprime; si vuole rafforzare il legame tra le due Città e le rispettive Associazioni Musicali, per valorizzare, implementare, diffondere e rafforzare la cultura musicale quale eccelso valore da custodire e tramandare.

Per l’occasione un ricco programma coinvolgerà l’intera città di modica, iniziando con l’accoglienza lunedì 27 agosto alle ore 18,00 presso l’atrio comunale di palazzo s. Domenico, e successivamente seguirà presso l’Aula Consiliare un momento istituzionale. Mercoledì prossimo alle 18,00 prima la sfilata della “Banda I Leoncini d’Abruzzo” – Pescina e dell’Associazione Musicale “Civica Filarmonica di Modica” lungo il Corso Umberto, e successivamente alle ore 21,00 nello scenario meraviglioso della scalinata della Chiesa Madre di San Pietro il Concerto finale in omaggio al Gemellaggio stipulato tra le due Associazioni Musicali.

L’Associazione “Circolo Musicale Banda i Leoncini d’Abruzzo” e la “ Civica Filarmonica di Modica” ritengono che le opportunità derivanti dalla stipula del presente protocollo consentiranno un incremento delle rispettive competenze musicali ed offriranno nuove opportunità di crescita per tutti i componenti negli anni a venire.