Accordo di programma Fua, si concretizzano i progetti per 50 milioni di euro

RAGUSA, 13 Ottobre 2026 – Prende ufficialmente il via la fase operativa del programma dell’Area Urbana Funzionale (FUA) di Ragusa. Cinquanta progetti di sviluppo, un investimento totale che supera i 50 milioni di euro e la sinergia strategica tra sei amministrazioni comunali. ​I sindaci di Ragusa (Giuseppe Cassì), Vittoria (Francesco Aiello), Modica (Maria Monisteri), Scicli (Mario Marino), Santa Croce Camerina (Giuseppe Dimartino) e Giarratana (Bartolo Giaquinta) hanno firmato oggi i disciplinari propedeutici all’emanazione delle determine di finanziamento.

​L’importo complessivo destinato al territorio, erogato dalla Regione Siciliana, ammonta esattamente a 50.244.368,95 euro.

​Grazie alla copertura finanziaria garantita, i sei Comuni iblei, avviano la fase di gara con i progetti esecutivi già validati e si procederà immediatamente con le operazioni di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

​Il piano prevede un’ampia serie di interventi focalizzati sulla rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile. Per la Città di Ragusa si prevedono lavori di De-impermeabilizzazione di Piazza Lupis, realizzazione del Parco agricolo urbano e creazione del Rural Center nell’area dell’ex scalo merci. Per Vittoria sono previste opere di riqualificazione di Piazza Cavour e della Riviera Lanterna nella frazione di Scoglitti, unita al restauro del Teatro Comunale. Per la Città della Contea, è in programma la rigenerazione del Polo Commerciale e la realizzazione dell’area intermodale nella zona di San Giovanni. Per Scicli, i lavori prevedono la creazione del Parco urbano San Nicolò (annesso al Convento di Sant’Antonino) e riqualificazione del Lungomare di Levante a Donnalucata. Per Santa Croce Camerina, è prevista la rigenerazione urbana di Via degli Atleti, del Piazzale Stadio e delle aree adiacenti agli impianti sportivi, oltre alla nuova area intermodale in Via Gronchi a Punta Secca. Infine, Giarratana vedrà la valorizzazione della Villa di età imperiale Orto Mosaico.

​La firma dei disciplinari segna così un passaggio cruciale per il futuro dell’area iblea, destinato a trasformare il volto dei centri urbani e a dare un forte impulso all’economia e alle infrastrutture locali.

Qui sotto il link con tutti gli interventi finanziati:

https://www.comune.ragusa.it/it/documenti_pubblici/schede-progetti-oi-fua-ragusa

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