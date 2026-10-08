Scicli, via libera del Consiglio Comunale: la Circonvallazione Ovest sarà intitolata all’on. Peppe Drago

Scicli, 07 Ottobre 2026 – Il Consiglio Comunale di Scicli ha approvato stasera la mozione di indirizzo per intitolare la Circonvallazione Ovest (via Noce) alla memoria dell’on. Giuseppe “Peppe” Drago, ex presidente della Regione Siciliana e deputato nazionale scomparso dieci anni fa. L’iter approvato stasera in aula trae origine dalla proposta originaria formulata e firmata da Guglielmo Scimonello e si ricollega alla passata volontà espressa dall’ex sindaco Enzo Giannone, al momento dell’apertura dell’arteria stradale, iniziativa poi formalizzata e presentata all’ordine del giorno dei lavori consiliari da Lorenzo Bonincontro e dalla presidente del Consiglio Desirè Ficili.

La mozione ha incassato il voto favorevole dell’aula, con un solo voto contrario, impegnando formalmente il sindaco e la giunta comunale ad avviare l’iter burocratico e prefettizio necessario per la nuova denominazione dell’importante arteria stradale.

“Esprimo – dichiara Guglielmo Scimonello – profonda gratitudine a tutto il Consiglio Comunale per la sensibilità e la compattezza dimostrate stasera nel votare favorevolmente questa mozione. Un ringraziamento sincero va alla presidente Desirè Ficili e al consigliere Lorenzo Bonincontro per aver raccolto, condiviso e formalizzato l’istanza che avevo inizialmente proposto e firmato. Questo voto rappresenta una vittoria per l’intera comunità e dimostra che quando si lavora per il bene del territorio, la politica sa unire le proprie forze. Intitolare la Circonvallazione Ovest a Peppe Drago è un atto di doverosa giustizia storica verso un uomo che ha amato e sbloccato opere fondamentali per lo sviluppo di Scicli”.

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