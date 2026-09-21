Basket. Successo della Passalacqua Ragusa nella prima amichevole tra le mura amiche

Ragusa, 21 settembre 2026 – Con i parziali di 33-10, 42-7, 21-12 e 22-7 la Passalacqua si aggiudica la vittoria nella prima gara amichevole casalinga, battendo l’Athleta Basketball club, formazione che gioca nella prima divisione Maltese. Sono stati soprattutto i primi due quarti a dare indicazioni a coach Seletti sia nell’atteggiamento difensivo, sia in quello offensivo. Tutte le ragazze a referto, anche le 3 giocatrici delle giovanili che dopo un mese di allenamenti con la prima squadra, hanno debuttato davanti al pubblico amico.

“Sono felice che siamo riusciti a ruotare tutto il roster – commenta l’head coach della Passalacqua Paolo Seletti -, è stata una buona sgambata, abbiamo messo entusiasmo e ci siamo avvicinati di un passo a uno standard che è comunque (e naturalmente) ancora molto lontano”.

Prima dell’avvio del campionato di basket di serie A2 femmiile Lbf Credem Banca, testa al torneo in programma il prossimo 26 e 27 settembre a Costa Masnaga. La Passalacqua sarà presente con le padrone di casa di Costa Masnaga e Broni (entrambe formazioni di serie A1, e Milano Basket Stars, formazione di serie A2.

Il tabellino

Passalacqua: Consolini 12, Ronchi 4, Mazza 14, Cosaro 5, Stroscio 1, Leghissa 19, Heriaud 22, Guzzoni 7, Olodo 9, Johnson 15, Occhipinti 2, Marras 5, Iacono 1, Di Fine n.e. All. Seletti

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