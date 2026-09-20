Modica, prima gioia stagionale: il Castrumfavara si arrende, ma quanti brividi nel finale

MODICA 1

CASTRUM FAVARA 0

MARCATORI: 28’ st Reinero

MODICA (4-4-2). Romano 7, Kljajic 6, Callegari 6,5, Milazzo 6 (26’ st Fedele 7, Giardina 7,5, Castillo 5,5 (5’ st Ferchichi 5,5), Cappello 7, Garufi 7,5, Asero 6,5 (32’ st Sangarè 6) Pierce 5.5 (15 st Reinero 7), Flores 5,5 (41’st Misseri 6). Allenatore Filippo Raciti 7

CASTRUM FAVARA (4-3-3). Di Silvestro 7, Ballatore 6,5, Vaiana 6, Volpe 6,5, Cusanno 4, Scortino 7, Schembari 6,5, Fortunato 6,5, Tripoli 6 (34’ st La Mantia sv), Conti 6 (37’ pt Bellingrado 6) Marchica (40’ st Polifemo sv). Allenatore Carlo Novara 7

ARBITRO: Thomas Manzini di Verona 7.

NOTE. 30’ pt espulso Cusanno, ammoniti Giardina (M), Ballatore (C), Schembari; angoli 9-4 per il Modica, recupero 1’ e 6’

MODICA, 20 Settembre 2026 – Il Modica conquista la prima vittoria stagionale superando il Castrumfavara al termine di una sfida intensa e ricca di brividi. I rossoblù dominano una prima frazione a senso unico, sprecando almeno sette palle gol con Pierce, Castillo e Flores mentre gli ospiti colpiscono l’incrocio dei pali con Volpe e ci ritentano con Marchica. A esaltarsi è il giovane Giardina, autentica spina nel fianco della difesa agrigentina e pericoloso già al 9′. Alla mezzora la svolta: Cusanno stende Pierce lanciato a rete e rimedia il cartellino rosso, lasciando i suoi in dieci uomini.

Nonostante la superiorità numerica, i locali mancano di concretezza e, nella ripresa, subiscono il ritorno del Castrumfavara. Mister Novara riorganizza gli ospiti, che al 15′ sfiorano il vantaggio con Bellingrado, fermato da un provvidenziale Romano. Il Modica fatica a trovare spazi ma sblocca finalmente il match al 28′: corner di Garufi e colpo vincente del neo entrato Reinero appostato sul secondo palo. Nel finale, però, i padroni di casa tremano e rischiano la beffa al 49′, quando l’ex Ballatore fallisce clamorosamente da due passi il pallone del pareggio, graziando i rossoblù.

RISULTATI 4^ GIORNATA

Avola – Nissa 4 – 2

Licata – Ragusa 1 – 0

Modica – Castrum Favara 1 – 0

Trapani – Nuova Igea 1 – 3

Vigor Lamezia – Athletic Palermo 3 – 0

Diesse Praia Tortora – Siracusa 0 – 0

Milazzo – Sambiase 0 – 1

Gela – Enna 0 – 0

CLASSIFICA

Reggina 12

Sambiase e Nuova Igea 10

Vibonese e Nissa 7

Diesse Praia Tortora, Avola e Milazzo 6

Licata 5

Modica, Castrum Favara e Athletic Palermo 4

Gela (- 1) 3

Ragusa e Vigor Lamezia 2

Siracusa ed Enna 1

Trapani (-5) – 5

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