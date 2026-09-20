  • 20 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 20 Settembre 2026 -
Modica | Sport

Modica, prima gioia stagionale: il Castrumfavara si arrende, ma quanti brividi nel finale

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA 1
CASTRUM FAVARA 0
MARCATORI: 28’ st Reinero
MODICA (4-4-2). Romano 7, Kljajic 6, Callegari 6,5, Milazzo 6 (26’ st Fedele 7, Giardina 7,5, Castillo 5,5 (5’ st Ferchichi 5,5), Cappello 7, Garufi 7,5, Asero 6,5 (32’ st Sangarè 6) Pierce 5.5 (15 st Reinero 7), Flores 5,5 (41’st Misseri 6). Allenatore Filippo Raciti 7
CASTRUM FAVARA (4-3-3). Di Silvestro 7, Ballatore 6,5, Vaiana 6, Volpe 6,5, Cusanno 4, Scortino 7, Schembari 6,5, Fortunato 6,5, Tripoli 6 (34’ st La Mantia sv), Conti 6 (37’ pt Bellingrado 6) Marchica (40’ st Polifemo sv). Allenatore Carlo Novara 7
ARBITRO: Thomas Manzini di Verona 7.
NOTE. 30’ pt espulso Cusanno, ammoniti Giardina (M), Ballatore (C), Schembari; angoli 9-4 per il Modica, recupero 1’ e 6’
MODICA, 20 Settembre 2026 – Il Modica conquista la prima vittoria stagionale superando il Castrumfavara al termine di una sfida intensa e ricca di brividi. I rossoblù dominano una prima frazione a senso unico, sprecando almeno sette palle gol con Pierce, Castillo e Flores mentre gli ospiti colpiscono l’incrocio dei pali con Volpe e ci ritentano con Marchica. A esaltarsi è il giovane Giardina, autentica spina nel fianco della difesa agrigentina e pericoloso già al 9′. Alla mezzora la svolta: Cusanno stende Pierce lanciato a rete e rimedia il cartellino rosso, lasciando i suoi in dieci uomini.

Nonostante la superiorità numerica, i locali mancano di concretezza e, nella ripresa, subiscono il ritorno del Castrumfavara. Mister Novara riorganizza gli ospiti, che al 15′ sfiorano il vantaggio con Bellingrado, fermato da un provvidenziale Romano. Il Modica fatica a trovare spazi ma sblocca finalmente il match al 28′: corner di Garufi e colpo   vincente del neo entrato Reinero appostato sul secondo palo. Nel finale, però, i padroni di casa tremano e rischiano la beffa al 49′, quando l’ex Ballatore fallisce clamorosamente da due passi il pallone del pareggio, graziando i rossoblù.

RISULTATI 4^ GIORNATA

Avola – Nissa 4 – 2

Licata – Ragusa 1 – 0

Modica – Castrum Favara 1 – 0

Trapani – Nuova Igea 1 – 3

Vigor Lamezia – Athletic Palermo 3 – 0

Diesse Praia Tortora – Siracusa 0 – 0

Milazzo – Sambiase 0 – 1

Gela – Enna 0  – 0

CLASSIFICA

Reggina 12

Sambiase e Nuova Igea 10

Vibonese e Nissa 7

Diesse Praia Tortora, Avola e Milazzo 6

Licata 5

Modica, Castrum Favara e Athletic Palermo 4

Gela (- 1) 3

Ragusa e Vigor Lamezia 2

Siracusa ed Enna 1

Trapani (-5)  – 5

 

 

 

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube