Chiaramonte Gulfi: presentato il progetto di riqualificazione e rilancio della zona artigianale

Chiaramonte Gulfi, 20 settembre 2026 – La Cna territoriale di Ragusa ha partecipato all’incontro dedicato alla presentazione del progetto di riqualificazione e rilancio dell’area artigianale di Chiaramonte Gulfi, un intervento destinato a migliorare in maniera significativa le infrastrutture e i servizi a supporto delle imprese insediate.

All’appuntamento erano presenti il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, accompagnato dal deputato regionale Nello Dipasquale, alcuni componenti della giunta comunale e numerosi imprenditori operanti nell’area. Per la Cna hanno preso parte all’incontro il presidente territoriale Giampaolo Roccuzzo e il responsabile comunale Cna Comiso Andrea Distefano.

L’intervento potrà contare su un finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro e prevede una serie di opere strategiche per il miglioramento dell’area produttiva. Tra queste figurano il completo rifacimento del manto stradale, la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e la creazione di una nuova area destinata a parcheggio.

“Si tratta di interventi che cambiano concretamente la qualità di una zona strategica per la nostra economia. Abbiamo scelto di stare dalla parte di chi investe, di chi lavora, di chi rischia in prima persona e ogni giorno contribuisce alla crescita della nostra comunità”, ha evidenziato il sindaco Mario Cutello nel corso dell’incontro.

Durante la riunione è stata inoltre sottolineata la necessità di istituire un tavolo di confronto permanente tra amministrazione comunale, imprese, associazioni di categoria e impresa esecutrice dei lavori. L’obiettivo è quello di programmare e condividere periodicamente le varie fasi degli interventi, limitando al massimo eventuali disagi e interferenze con le attività produttive presenti nell’area artigianale.

La Cna ha espresso apprezzamento per l’avvio dell’iter che porterà alla concreta realizzazione delle opere attese da tempo dagli operatori economici del territorio. “Esprimiamo grande soddisfazione per l’avvio delle procedure che consentiranno di riqualificare un’area fondamentale per il tessuto produttivo chiaramontano”, dichiara il presidente territoriale della Cna Ragusa, Giampaolo Roccuzzo. “Al tempo stesso – aggiunge – chiediamo la massima attenzione affinché siano rispettati i tempi previsti per la realizzazione delle opere. Come associazione siamo pronti a seguire da vicino ogni fase del percorso e a vigilare affinché gli impegni assunti vengano mantenuti nell’interesse delle imprese e dello sviluppo del territorio”.

La riqualificazione dell’area artigianale rappresenta un passaggio importante per rafforzare la competitività delle aziende insediate, migliorando sicurezza, accessibilità e servizi in uno dei principali poli produttivi del comprensorio montano ibleo.

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