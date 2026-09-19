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Minacce gravi sui social contro il Sindaco Aiello e l’Assessore Campailla: presentata formale denuncia a Vittoria

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VITTORIA, 19 Settembre 2026 – Clima di forte tensione a Vittoria, dove il Sindaco Francesco Aiello e l’Assessore Cesare Campailla sono stati bersaglio di pesanti insulti e minacce gravi, estese anche alle rispettive famiglie, diffuse attraverso la piattaforma social TikTok.
Di fronte ad un episodio così grave, i due amministratori locali si sono recati presso il Commissariato di Polizia per depositare una formale denuncia. L’autore delle minacce sarebbe un soggetto già noto alle forze dell’ordine e gravato da diversi precedenti penali.
Nel commentare l’accaduto, il primo cittadino ha voluto rimarcare la fermezza dell’amministrazione comunale, respingendo con decisione ogni tentativo di condizionamento: “La denuncia, a scopo preventivo, serve a far comprendere a certe persone che la violenza, l’arroganza e gli insulti, il tutto misto a vere e proprie minacce gravi per l’incolumità personale, non servono a nulla. Non ci lasceremo intimidire.”
Il Sindaco ha poi rivolto una riflessione amara sul contesto sociale circostante: “Ciò che mi preoccupa di più è l’indifferenza della gente che ha visto e ascoltato, ma non ha manifestato sdegno e preoccupazione. Abbiamo fatto il nostro dovere formalizzando la denuncia e andremo avanti.”

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