Modica, armato di coltello e incurante del divieto: 26enne arrestato dalla Polizia

MODICA, 17 Settembre 2026 – Momenti di forte tensione nel centro storico di Modica, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un giovane di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, resosi responsabile di resistenza, violenza, minaccia aggravata e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di porto abusivo di armi.

L’intervento tempestivo dei poliziotti è scattato a seguito di una segnalazione giunta al Commissariato di Pubblica Sicurezza, che indicava la presenza di un individuo armato di coltello lungo le vie cittadine. Rintracciato l’uomo, gli operatori hanno cercato di procedere al controllo, ma il giovane ha immediatamente reagito con estrema aggressività.

Brandendo un coltello della lunghezza complessiva di circa 24 centimetri, il ventiseienne si è scagliato contro la pattuglia nel disperato tentativo di sottrarsi all’identificazione, minacciando apertamente gli agenti e opponendo una violenta resistenza. Grazie alla professionalità e alla prontezza del personale operante, l’individuo è stato prontamente disarmato e immobilizzato in piena sicurezza, scongiurando conseguenze peggiori per l’incolumità pubblica.

Oltre all’arresto in flagranza di reato, l’indagato è stato deferito all’Autorità Giudiziaria anche per la violazione del D.AC.UR. (il divieto di accesso alle aree urbane). Il provvedimento in questione, emesso dal Questore nell’ottobre del 2025 a causa della reiterazione di condotte pericolose e antisociali, gli imponeva espressamente il divieto di frequentare e stazionare proprio nelle stesse strade del centro in cui si è consumato l’episodio.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in attesa dei provvedimenti successivi.

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