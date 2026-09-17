Coppa Italia: storia, record e i club più vincenti del calcio italiano

Nata nel 1922, la Coppa Italia è la seconda competizione nazionale dopo il campionato e, in oltre un secolo di storia, ha accompagnato l’evoluzione del calcio italiano attraverso ere di dominio e sorprese memorabili. La sua prima edizione fu assegnata dalla FIGC in un contesto particolare: la nuova coppa nazionale nacque principalmente per rimpolpare una stagione agonistica rimasta orfana delle grandi squadre, fuggite verso la nuova lega CCI e il relativo torneo.

Da quel debutto la manifestazione ha cambiato più volte formula, ma ha mantenuto una caratteristica costante: la capacità di premiare tanto le grandi dinastie quanto club esterni all’élite tradizionale.

Storia e record: i numeri che raccontano il torneo

Ripercorrere la storia della Coppa Italia significa leggere la mappa dei rapporti di forza del calcio italiano. La competizione è approdata nel 2026 alla sua 79ª edizione, con un tabellone che riserva alle prime otto della Serie A l’ingresso diretto agli ottavi. Chi voglia consultare l’archivio completo dei risultati e dei record storici può trovare dati e statistiche raccolti in diversi portali dedicati ai siti scommesse AAMS.

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Tra i primati spicca il dominio bianconero. Il record di successi nella competizione spetta alla Juventus, con 15 trionfi di cui quattro consecutivi (dal 2015 al 2018), anch’esso un primato assoluto. Curiosi anche i casi delle squadre vincitrici fuori dalla massima serie: il Vado, vincitore nell’edizione inaugurale del 1922, e il Napoli, campione nella stagione 1961-62, sono le uniche due società ad aver conquistato la Coppa Italia senza militare in massima divisione — in Promozione i liguri, in Serie B i campani.

I club più vincenti

L’albo d’oro fotografa con precisione le gerarchie del calcio italiano. Secondo i dati ufficiali della FIGC – Coppa Italia e delle principali fonti statistiche, la classifica dei trofei conferma il divario tra i bianconeri e le inseguitrici:

Juventus: 15 titoli

Inter: 10 titoli

Roma: 9 titoli

Lazio: 7 titoli

Fiorentina: 6 titoli

Napoli: 6 titoli

Milan: 5 titoli

Il quadro mostra come squadre con storie di campionato molto diverse abbiano trovato nella coppa nazionale un terreno di successo alternativo, costruendo cicli vincenti propri accanto — o in contrasto — con le gerarchie della Serie A.

Il 2026 e il decimo titolo dell’Inter

L’ultima edizione ha aggiornato l’albo d’oro in modo significativo. La Coppa Italia 2025-2026 è stata la 79ª edizione del torneo: l’Inter ha vinto il suo decimo titolo battendo la Lazio 2-0 in finale allo Stadio Olimpico di Roma. I nerazzurri si sono imposti grazie a un autogol di Adam Marusic al 14° minuto e a una rete di Lautaro Martinez al 35°, conquistando così il secondo trofeo stagionale dopo lo Scudetto.

Con questo successo l’Inter diventa solo la seconda squadra a raggiungere la doppia cifra nella competizione, avvicinandosi alla Juventus pur restando distante dai 15 sigilli bianconeri. La Lazio, sconfitta in finale, resta ferma a quota 7.

Coppa nazionale ed Europa: due storie non sempre parallele

Il palmarès della Coppa Italia non riflette in modo automatico i successi internazionali. Il Milan ne è l’esempio più eloquente: club tra i più titolati d’Europa, in patria si è fermato a cinque affermazioni nella coppa nazionale, a riprova di come i cammini continentali e domestici seguano logiche spesso divergenti.

L’Inter offre invece un contrappunto virtuoso: nel 2010 ha vinto la Coppa Italia e, abbinandola a scudetto e Champions League, si è assicurata il Triplete, unica squadra italiana ad averlo conquistato.

Un torneo tra tradizione e ricambio

Osservare la Coppa Italia nel suo insieme significa cogliere l’alternanza tra continuità e rinnovamento. Accanto ai cicli lunghi della Juventus e ai ritorni ciclici di Inter, Roma e Lazio, la storia registra le imprese di Sampdoria, Parma, Atalanta, Genoa, Vicenza e Bologna, capaci di iscrivere il proprio nome in un albo d’oro dominato dalle grandi.

Il valore della competizione sta proprio in questa doppia natura: custodire le gerarchie storiche del movimento e, allo stesso tempo, offrire a generazioni diverse di club l’occasione di costruire un pezzo di storia. Più che un semplice elenco di vincitori, il palmarès della Coppa Italia resta uno specchio fedele dell’evoluzione del calcio italiano.

Foto de Szcze hoo na Unsplash

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