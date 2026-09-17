Calcio. Frigintini pronto per la nuova stagione, sabato la presentazione, domenica derby di Coppa Italia a Santa Croce

Modica, 17 settembre 2026 – Tutto pronto in casa Frigintini Calcio per la nuova stagione, che prenderà ufficialmente il via domenica con la gara di andata di Coppa Italia.

Sabato mattina alle 10, intanto, i rossoblu della frazione modicana nei locali del Ristorante “Le Magnolie” di Piazza Ottaviano, presenteranno ufficialmente la stagione 2026/2027.

Con il claim “Avanti insieme, sempre”, durante l’incontro con la stampa, aperto anche a tifosi, autorità, sponsor e simpatizzanti saranno illustrati obiettivi e ambizioni dei rossoblu.

Domenica, invece, si scende in campo per la prima gara ufficiale della stagione. Alle 15,30, infatti, Nuokri e compagni scenderanno in campo al “Kennedy” di Santa Croce per la gara di andata del primo turno di Coppa Italia contro i biancoazzurri di mister Campanaro.

Un derby ibleo, contro una delle formazioni meglio attrezzate del campionato di Promozione, che la “Banda” di Ciccio Di Rosa dovrà affrontare senza l’apporto degli infortunati Salvo Vitale, Stefano Gazzè e Angelo Denaro. I primi due dovranno restare ai box per un altro paio di settimane, mentre i tempi di recupero di Angelo Denaro dovrebbero essere un po’ più lunghi.

Ciccio Di Rosa, tuttavia, non fa drammi e sta lavorando per schierare la migliore formazione possibile da opporre al “Cigno”, avendo a disposizione una rosa abbastanza lunga anche se formata in gran lunga da atleti under (15) che hanno sulle spalle un anno di esperienza in più maturata la scorsa stagione culminata con la salvezza ottenuta ai play out contro lo Scicli CR e che saranno supportati da giocatori che conoscono bene la categoria e possono dare una mano d’aiuto, soprattutto nei momenti di difficoltà.

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