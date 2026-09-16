Monterosso Almo continua a rendere onore alla propria patrona Maria Santissima Addolorata

Monterosso Almo, 16 settembre 2026 – Grande partecipazione ieri, 15 settembre, a Monterosso Almo per la solennità liturgica di Maria Santissima Addolorata, patrona del borgo montano ibleo. La giornata, tra le più sentite dell’intero calendario religioso locale, ha unito momenti di profonda spiritualità e condivisione comunitaria.

La celebrazione eucaristica del mattino, presieduta dal sacerdote Giovanni Giaquinta, è stata dedicata in modo particolare agli ammalati, mentre in serata l’arciprete don Innocenzo Mascali ha guidato la funzione con l’accensione della lampada votiva alla santa patrona, gesto simbolico compiuto dal sindaco di Licodia Eubea, Santo Randone, a testimonianza del legame tra le comunità. La giornata si è conclusa con la quinta edizione del torneo di calcio balilla umano in piazza Sant’Antonio, seguita da un momento conviviale sul sagrato della chiesa Madre, dove i fedeli si sono ritrovati per condividere panini con la salsiccia e la gioia della festa.

Oggi, 16 settembre, la festa prosegue con la Giornata della Famiglia. Alle 19,30 è prevista la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Tonino Puglisi, dedicata ai bambini battezzati e alle coppie sposate nell’ultimo anno. Alle 20,30 spazio alle fasi finali del torneo di calcio balilla umano, mentre alle 21,30 si terrà la premiazione e lo spettacolo musicale del “Trio Musica e Magia” di Damiano Scollo, in collaborazione con il ristorante e pizzeria “A Funtana” di Cosimo Dibenedetto.

Domani, 17 settembre, sarà la Giornata delle associazioni, dei gruppi parrocchiali e dei comitati. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Giuseppe Riggio, con la partecipazione delle associazioni e dei comitati cittadini. Alle 21, in piazza Sant’Antonio, spazio alla 4ª Festa de “I Carusi ra Matrici”, con lo spettacolo musicale del gruppo Suddeka, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Pro Loco. La comunità monterossana si prepara così a vivere altri giorni intensi di fede, musica e tradizione, nel segno della devozione verso Maria Santissima Addolorata, simbolo di unità e identità per tutto il paese.

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