  • 16 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 16 Settembre 2026 -
Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo continua a rendere onore alla propria patrona Maria Santissima Addolorata

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 16 settembre 2026 – Grande partecipazione ieri, 15 settembre, a Monterosso Almo per la solennità liturgica di Maria Santissima Addolorata, patrona del borgo montano ibleo. La giornata, tra le più sentite dell’intero calendario religioso locale, ha unito momenti di profonda spiritualità e condivisione comunitaria.

La celebrazione eucaristica del mattino, presieduta dal sacerdote Giovanni Giaquinta, è stata dedicata in modo particolare agli ammalati, mentre in serata l’arciprete don Innocenzo Mascali ha guidato la funzione con l’accensione della lampada votiva alla santa patrona, gesto simbolico compiuto dal sindaco di Licodia Eubea, Santo Randone, a testimonianza del legame tra le comunità. La giornata si è conclusa con la quinta edizione del torneo di calcio balilla umano in piazza Sant’Antonio, seguita da un momento conviviale sul sagrato della chiesa Madre, dove i fedeli si sono ritrovati per condividere panini con la salsiccia e la gioia della festa.

Oggi, 16 settembre, la festa prosegue con la Giornata della Famiglia. Alle 19,30 è prevista la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Tonino Puglisi, dedicata ai bambini battezzati e alle coppie sposate nell’ultimo anno. Alle 20,30 spazio alle fasi finali del torneo di calcio balilla umano, mentre alle 21,30 si terrà la premiazione e lo spettacolo musicale del “Trio Musica e Magia” di Damiano Scollo, in collaborazione con il ristorante e pizzeria “A Funtana” di Cosimo Dibenedetto.

Domani, 17 settembre, sarà la Giornata delle associazioni, dei gruppi parrocchiali e dei comitati. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Giuseppe Riggio, con la partecipazione delle associazioni e dei comitati cittadini. Alle 21, in piazza Sant’Antonio, spazio alla 4ª Festa de “I Carusi ra Matrici”, con lo spettacolo musicale del gruppo Suddeka, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Pro Loco. La comunità monterossana si prepara così a vivere altri giorni intensi di fede, musica e tradizione, nel segno della devozione verso Maria Santissima Addolorata, simbolo di unità e identità per tutto il paese.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube