Comiso. Intervento straordinario, massiccio e radicale di tutto l’alveo del fiume Ippari

Comiso, 16 settembre 2026 – Intervento straordinario, massiccio e radicale di tutto l’alveo del fiume Ippari a Comiso. ” Prevenire è importantissimo e questi interventi diverranno ordinari”. Ad annunciarlo, l’assessore all’ambiente, Giuseppe Alfano.

” Avevamo già annunciato che saremmo intervenuti in maniera incisiva in tutto l’alveo del fiume Ippari, e non solo nel tratto che attraversa il centro abitato – spiega Alfano -. Va detto che questo tipo di lavori così radicali, presuppongono un impegno di somme non indifferente, all’incirca centomila euro, ed è per questo motivo che abbiamo presentato la richiesta di finanziamento alla Regione. Finanziamento stanziato specificatamente dall’Autorità di Bacino. Le nuove condizioni climatiche di questi anni – ancora l’assessore – hanno purtroppo messo a dura prova la tenuta di alvei che attraversano le città, nonostante la presenza di argini di contenimento. Quindi proprio a ridosso dell’approssimarsi delle stagioni piovose alle quali sicuramente andremo incontro, abbiamo preventivamente effettuato questo intervento radicale. La nostra intenzione, come amministrazione, è quello di farli diventare degli interventi ordinari al fine di prevenire eventi calamitosi, alluvioni, bombe d’acqua deleterie che in passato, hanno creato molti problemi ai cittadini che abitano nelle zone più nevralgiche. I lavori sono iniziati il primo settembre proprio nella parte più prossima alla città, ma si spingeranno lungo tutto l’alveo fino al termine del territorio ricadente nel comune di Comiso. Riponiamo la massima attenzione – conclude Giuseppe Alfano – per la sicurezza dei nostri cittadini e del nostro territorio con impegno costante, come abbiamo sempre fatto”.

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