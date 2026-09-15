Trasparenza amministrativa e sicurezza: l’Alternativa Socialista pungola il Comune di Modica

MODICA, 15 Settembre 2026 – Nuova presa di posizione da parte di Antonio Ruta, per conto di Alternativa Socialista, in merito ad alcune criticità riscontrate all’interno del sito istituzionale del Comune di Modica e sullo stato di abbandono di immobili strategici per la città.

Dalle verifiche condotte sulla piattaforma telematica dell’Ente, emergono ancora diverse limitazioni e difficoltà nella consultazione e reperibilità dei documenti da parte di cittadini e operatori del settore. Per colmare queste lacune e favorire una gestione aperta, Alternativa Socialista avanza una proposta costruttiva volta a potenziare la trasparenza amministrativa. Nello specifico, viene richiesta la pubblicazione puntuale di tutti i documenti amministrativi chiave, tra cui gli atti relativi ai lavori finanziati tramite il PNRR, la documentazione inerente alle convenzioni sul Cimitero, gli atti relativi ai parcheggi a pagamento, le carte e i provvedimenti legati all’affidamento Creset, oltre a relazioni, comunicazioni e sintesi dettagliate sugli effetti prodotti dai vari interventi. A supporto di ciò, il movimento suggerisce una riorganizzazione digitale dell’archivio online attraverso una suddivisione tematica più chiara e intuitiva, così da agevolare il lavoro di cittadini e professionisti.

Nel documento si torna a porre l’attenzione anche sul degrado strutturale dell’area della Ex Raccomandata, un tema già sollevato in passato e rimasto finora senza riscontro. “Rispetto a tale questione — sottolineano da Alternativa Socialista — l’Amministrazione non ha mai dato alcun cenno di riscontro”. Il movimento richiama dunque l’esecutivo a un intervento urgente sulla struttura, spinto dai timori legati alla sicurezza pubblica e dai persistenti disagi lamentati dai residenti della zona, restando in attesa di risposte concrete.

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