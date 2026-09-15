Blitz delle forze dell’ordine a Vittoria: operazione “Pipistrello” tra i portici di via Milano e via Cavour

VITTORIA, 15 Settembre 2026 – Vasta operazione interforze, stamattina, sotto i portici dei condomini di via Milano all’angolo con via Cavour a Vittoria — un tempo sede degli uffici comunali e del Consiglio comunale.

L’operazione, denominata “Pipistrello”, ha visto scendere in campo 29 unità operative in una azione congiunta che ha coinvolto la Polizia Locale (Nucleo Operativo di Vittoria), personale qualificato della Questura di Ragusa e gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza.

L’intervento mirato aveva come obiettivo principale la ricerca di sostanze stupefacenti e armi, rispondendo così a circa cinque anni di continue segnalazioni e denunce presentate dai residenti e dai commercianti della zona, esasperati dalla situazione di degrado.

Le perquisizioni, eseguite in orario diurno, si sono concentrate nell’area dei portici. Tuttavia, come evidenziato dagli stessi abitanti del quartiere, il momento più critico resta quello notturno: la movida problematica e i disagi legati alla sicurezza iniziano infatti al calar del buio per protrarsi fino all’alba, rappresentando la fascia oraria più complessa e bisognosa di controlli costanti.

Salva