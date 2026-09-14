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Pozzallo: auto non si ferma allo stop, minicar finisce contro la vetrina di un negozio in Via Bixio

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POZZALLO, 14 Settembre 2026 – Un incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 14, in Via Bixio a Pozzallo, dove un’auto non si è fermata allo stop, finendo per impattare contro una minicar a bordo della quale erano due studenti appena usciti da scuola. A causa dell’urto, il quadriciclo è diventato incontrollato e, dopo un testa-coda, è finito sul marciapiede, arrestando la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Nel sinistro, i due occupanti della minicar hanno riportato diversi traumi e fratture e sono stati trasportati all’ospedale di Modica per le cure del caso. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

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