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Attualità | Modica

Modica. Riparte il nuovo anno per Artemisia

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Modica, 08 settembre 2026 – Giovedì 17 settembre dalle ore 17,00 i maestri dell’associazione culturale Artemisia di Modica apriranno le porte ad un nuovo anno accademico. Un pomeriggio dove tutti potranno passare per avere informazioni sulle attività e conoscere i maestri. Da quest’anno Artemisia cambia location (Strada Gerratana n. 4) zona Santa Maria, sempre nel cuore del centro storico di Modica.

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