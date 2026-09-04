Vittoria. Sanità, secondo giorno di protesta con l’occupazione simbolica della casa di Comunità

Vittoria, 04 settembre 2026 – Prosegue a Vittoria il secondo giorno della mobilitazione promossa dall’Amministrazione comunale per la difesa di una sanità efficiente ed efficace e a tutela della salute dei cittadini.

Questa mattina, in maniera simbolica, l’intera Giunta comunale ha portato la protesta davanti alla Casa di Comunità di via dell’Acate, per richiamare l’attenzione sulla necessità di rafforzare concretamente la sanità territoriale e di rendere pienamente operativi i servizi destinati ai cittadini.

Alla manifestazione ha partecipato anche il deputato regionale Nello Dipasquale, da sempre impegnato sulle problematiche della sanità del territorio e che, anche in passato, ha promosso e sostenuto iniziative e manifestazioni per chiedere il rafforzamento dei servizi sanitari e la tutela del diritto alla salute. La sua presenza si inserisce dunque in un percorso di attenzione e di impegno che prosegue anche in questa fase della mobilitazione, a testimonianza della volontà di portare le istanze del territorio all’attenzione della Regione e delle autorità sanitarie.

La protesta non è rivolta contro gli operatori sanitari, ma nasce dalla volontà di difendere il diritto costituzionale alla salute e di chiedere che ai cittadini vengano garantiti servizi sanitari efficienti, efficaci, accessibili e adeguati alle esigenze del territorio.

Al centro della mobilitazione ci sono le lunghe liste d’attesa, la carenza di personale medico e sanitario, le difficoltà dei servizi di emergenza e urgenza, le criticità dell’assistenza territoriale e la necessità di rafforzare i presìdi sanitari, affinché nessun cittadino sia costretto a rinunciare alle cure o ad affrontare disagi eccessivi per ottenere una prestazione sanitaria.

Dopo l’iniziativa simbolica alla Casa di Comunità, la mobilitazione prosegue con un presidio permanente davanti all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove cittadini, amministratori, rappresentanti istituzionali e realtà del territorio continueranno a tenere alta l’attenzione sulle problematiche della sanità.

“Questa protesta nasce dalla necessità di dare voce a una comunità che chiede semplicemente di poter essere curata e assistita adeguatamente – dichiara il sindaco Francesco Aiello -. Siamo qui non contro qualcuno, ma a difesa di un diritto fondamentale. Vogliamo una sanità che sia realmente vicina ai cittadini, con servizi funzionanti, personale sufficiente e strutture in grado di rispondere alle esigenze di un territorio vasto e complesso come il nostro”.

“La presenza della Giunta comunale, dell’onorevole Dipasquale e dei cittadini dimostra che questa non è una battaglia del solo Comune di Vittoria, ma una questione che riguarda l’intera comunità – aggiunge Aiello -. Continueremo a mantenere alta l’attenzione e a chiedere risposte concrete. La salute non può essere rinviata, né può essere affidata all’attesa. I cittadini hanno diritto a una sanità efficiente, efficace e accessibile”.

La mobilitazione proseguirà fino a domani sera, con il presidio permanente davanti al Guzzardi, mantenendo al centro della protesta le esigenze dei cittadini e la richiesta di un deciso rafforzamento della sanità ospedaliera e territoriale.

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