Ragusa, controlli interforze ad agosto: 228 operatori in campo, 14 espulsioni e verifiche su 6 esercizi pubblici

RAGUSA, 04 Settembre 2026 –

Un’intensa attività di controllo del territorio ha caratterizzato il mese di agosto 2026 nella provincia di Ragusa, grazie a una mirata strategia interforze voluta dalla Polizia di Stato in stretta sinergia con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale del Comune di Ragusa. L’operazione, concepita per contrastare in modo incisivo lo spaccio di sostanze stupefacenti e il fenomeno dell’immigrazione clandestina, ha visto il dispiegamento complessivo di circa 228 operatori impegnati su più fronti.

Il bilancio operativo dell’azione di prevenzione restituisce numeri significativi: nel corso del mese sono stati istituiti 71 posti di controllo, che hanno permesso di identificare 1804 persone e di passare al vaglio 849 veicoli. L’attività di sicurezza stradale e urbana ha portato inoltre alla contestazione di 66 infrazioni al Codice della Strada, mentre sul fronte del contrasto all’irregolarità migratoria si contano 14 cittadini stranieri espulsi dal territorio nazionale.

Particolare attenzione è stata riservata al settore commerciale, con 6 esercizi pubblici sottoposti a verifiche mirate. In questo ambito, la Polizia di Stato ha operato avvalendosi del supporto specialistico dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, un approccio multisettoriale finalizzato a verificare il puntuale possesso delle autorizzazioni di legge, il rispetto delle normative vigenti e la sussistenza di tutti i requisiti tecnici e di sicurezza richiesti a tutela della collettività.

Questi interventi si inseriscono nel più ampio e costante quadro delle attività di vigilanza e prevenzione coordinate sul territorio, con l’obiettivo primario di rinsaldare il rispetto della legalità e di accrescere concretamente i livelli di sicurezza percepita dai cittadini.

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