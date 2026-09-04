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Ragusa | Sport-Calcio

Ragusa. Stadio Aldo Campo, nuovo prato e bus gratuito per la partita di domenica 6 settembre

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Ragusa, 04 settembre 2026 – “L’appello per domenica – afferma il sindaco, Peppe Cassì – è ad essere tutti allo Stadio per far sentire il calore di cui Ragusa è capace in una partita così importante. Un appello sentito che adesso è anche “più comodo”: grazie alla sinergia tra Assessorato allo Sport e Assessorato alla Mobilità, e con il supporto del gestore del servizio, domenica 6 settembre sarà attivato un collegamento bus gratuito da e per l’Aldo Campo. Partenza da Piazza Libertà alle 15.30 e dallo Stadio alle 19.00.”

“Sarà anche il momento – prosegue l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – in cui inaugureremo il nuovo prato di gioco, primo passo di una serie di ulteriori interventi per il nostro stadio, pensati anche in collaborazione con la società e con i tifosi. La partita è importante e speriamo che questo battesimo del terreno di gioco sia anche fortunato.”

“E’ l’ennesima occasione che cogliamo – conclude l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri – per diffondere l’abitudine a utilizzare i mezzi pubblici per i propri spostamenti, beneficiando di un servizio frequente, efficiente e che, in occasioni come queste, si mette a disposizione per agevolare gli spostamenti della cittadinanza. Siamo lieti di aver sostenuto quest’iniziativa e di accogliere quanti più sostenitori del Ragusa.”

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