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Ambiente | Attualità

Etna: ridotti a 10 all’ora gli arrivi all’aeroporto di Catania

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CATANIA,04 Settembre 2026 – Nuovo aggiornamento sulle operazioni dello scalo di Catania-Fontanarossa a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. L’accumulo e la permanenza di una nuvola di cenere vulcanica nella zona di Gerbini hanno spinto il Nucleo di Coordinamento Operativo (NCO) ad adottare misure precauzionali sulla gestione del traffico aereo.

Per garantire i massimi standard di sicurezza, l’NCO ha stabilito un contingentamento dei voli, riducendo a un massimo di 10 gli atterraggi orari consentiti sullo scalo etneo. La misura resterà in vigore fino alle ore 20:30.

Nonostante la restrizione della capacità operativa dello spazio aereo interessato, la situazione resta sotto controllo. Dalle prime valutazioni non si prevedono impatti significativi sui flussi complessivi né particolari disagi o cancellazioni a catena per i passeggeri in viaggio, sebbene non si escludano lievi ritardi sui voli in arrivo nella fascia oraria interessata.

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