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Ambiente | Attualità

Etna, nuova emissione di cenere: l’INGV alza il codice VONA ad arancione

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CATANIA,1 Settembre 2026 L’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha aggiornato lo stato di allerta per l’aviazione (VONA) relativo all’Etna, elevando il livello da giallo ad arancione a causa di una debole emissione di cenere in corso dai crateri sommitali. Rilevata nelle prime ore del mattino attraverso le telecamere di sorveglianza visive e termiche della rete di monitoraggio, l’attività in atto non ha generato una vera e propria nube eruttiva sostenuta; tuttavia, il materiale piroclastico emesso si sta attualmente disperdendo verso i quadranti sud-orientali del vulcano. Gli esperti dell’INGV mantengono sotto costante controllo l’evoluzione dei parametri vulcanologici e sismici e hanno comunicato che ulteriori aggiornamenti o variazioni del codice di colore verranno tempestivamente diffusi in caso di significativi mutamenti del fenomeno.

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