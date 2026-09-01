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Ciclista investito o caduto sulla Scicli-Donnalucata, è il secondo incidente in 24 ore

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Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 01 Settembre 2026 – Questa mattina, un nuovo incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale che collega Scicli a Donnalucata, nei pressi della stazione di servizio Bar Piattaforma, avendo come protagonista un ciclista.

Le informazioni sono ancora frammentarie. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, partiti a sirene spiegate per prestare i primi soccorsi al ferito, insieme ai Carabinieri, ad altri ciclisti presenti sul tracciato e a diversi passanti. Resta ancora da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto: gli inquirenti dovranno stabilire se si sia trattato di una caduta autonoma o se vi sia stato il coinvolgimento di un veicolo sopraggiunto. La notizia resta al momento in fase di aggiornamento.

L’episodio odierno segue di appena ventiquattro ore un altro sinistro analogo avvenuto sempre a Donnalucata, in Viale della Repubblica. In quel caso, un ciclista anziano era rovinosamente caduto a terra dopo aver superato un dosso stradale, riportando una grave ferita alla testa che ne aveva reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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