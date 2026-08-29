L’orgoglio di una comunità in festa: a Punta Secca grande successo per l’ottava edizione di “Eccellenze Santacrocesi”

Santa Croce Camerina, 29 agosto 2026 – Nella cornice suggestiva di Piazza Faro a Punta Secca, si è rinnovato l’appuntamento con uno degli eventi più attesi della stagione: la cerimonia delle “Eccellenze Santacrocesi”, giunta quest’anno alla sua ottava edizione. La serata, condotta da Caterina Gurrieri e Michele Farinaccio, ha visto la celebrazione della forza del talento, della passione, della dedizione dei cittadini che continuano a fare grande il nome di Santa Croce Camerina in Italia e nel mondo.

A tracciare il valore della manifestazione è stato il primo cittadino, Peppe Dimartino: «L’evento Eccellenze Santacrocesi è un momento speciale in cui ci sentiamo tutti ancora più fieri e orgogliosi di appartenere a questa comunità. Rappresenta soprattutto un tributo con cui vogliamo premiare chi, giorno dopo giorno, attraverso il lavoro, l’arte, lo studio, lo sport e l’impegno sociale, spende le proprie energie per rendere Santa Croce ancora più forte, bella e grande».

La serata ha visto diversi momenti con la consegna del premio “Eccellenze Santacrocesi” e di alcuni riconoscimenti.

L’Eccellenza alla memoria è stata tributata a Guglielmo Iozzia, santacrocese doc e illustre figura della pubblica amministrazione che nella sua brillante carriera ha ricoperto l’incarico di Segretario Generale del Comune di Roma ed è stato Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica, a cui è stata conferita l’Eccellenza ritirata dal nipote Gaetano.

Consegnata l”Eccellenza” anche al professor Pierangelo Bellio, il quale ha inviato un videosaluto non potendo essere presente per motivi professionali. Il Professor Bellio – cresciuto a Santa Croce – ha compiuto un prestigioso percorso accademico nelle Scienze Biologiche con un profilo di studi di rilievo internazionale svolto tra l’Università dell’Aquila e la University of Notre Dame negli Stati Uniti. Oggi docente universitario Bellio è tra i più stimati ricercatori nel campo della microbiologia clinica e della lotta all’antibiotico-resistenza.

Un’altra “Eccellenza” ha riguardato il mondo della scuola e della musica con la premiazione dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Psaumide Camarinense”, vera fucina di talenti che ha portato il nome di Santa Croce sul podio dei concorsi musicali più prestigiosi d’Italia. I giovanissimi musicisti dell’Orchestra d’Istituto hanno infatti trionfato conquistando ben due Primi Premi Assoluti (Concorso Internazionale “Francesco Cardaropoli” di Bracigliano e Concorso Nazionale “Paolo Ferro” di Scicli). Straordinari successi che si sommano ai premi nazionali incassati dall’Ensemble d’Istituto e alla preziosa attività formativa e inclusiva svolta dal Coro. Un plauso è stato tributato non solo ai giovani alunni ma anche al Dirigente Scolastico, ai docenti e a tutto il personale scolastico.

Ampio spazio è stato dedicato allo sport e al valore sociale della memoria: un riconoscimento è stato consegnato a Marco Agnello, autentica icona del calcio locale che, dopo aver calcato i campi di Serie D con il Caltagirone, ha dedicato l’intera vita ai colori della propria città prima come giocatore e allenatore, e poi guidando per vent’anni da Presidente la società del Santa Croce fino allo storico e indimenticabile approdo nel campionato di Eccellenza. Un’altra attestazione è andata alla memoria del maestro Daniele Giandinoto, ricordato con profonda commozione come pioniere e vero e proprio padre fondatore della grande scuola santacrocese di arti marziali avendo portato nel 1990 la prima scuola di Taekwondo in città.

Un riconoscimento è andato a Giuseppe Fiaccavento per la valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale grazie all’arte presepiale. Fiacccavento con grande passione ha trasformato il rito di costruzione del presepe in una vera e propria eccellenza artistica. Infine la comunità si è stretta attorno a Padre Iacono per festeggiare il solenne traguardo dei suoi 60 anni di sacerdozio, conferendo un tributo a una vita intera spesa con amore al servizio della Chiesa, della formazione teologica e dei fedeli, attraverso la guida di numerose parrocchie della Diocesi.

Un attestato di riconoscenza è stato conferito all’ideatore del premio Eccellenze Santacrocesi, Gianni Giacchi. Presenti all’evento la Presidente del Libero Consorzio di Ragusa Maria Rita Schembarsi, il senatore Salvo Sallemi, gli onorevoli Stefania Campo e Giorgio Assenza e un ringraziamento va al Libero Consorzio di Ragusa, agli Assessorati Regionali ai Beni Culturali, alle Autonomie Locali, alla Famiglia e al Gal Pesca Sud Est Sicilia nonché agli sponsor privati.

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