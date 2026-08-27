Ragusa, Iblea Acque, Curciullo (PD): “Mozioni in tutti i Consigli comunali contro assunzioni e aumenti dei compensi”

Ragusa, 27 agosto 2026 – “Pensare di procedere con nuove assunzioni a tempo indeterminato e con l’aumento di compensi e indennità, compreso quello dell’amministratore unico, mentre Iblea Acque attraversa una situazione finanziaria estremamente delicata è una scelta che riteniamo inaccettabile. Il Partito Democratico si mobiliterà in tutta la provincia per contrastarla”.

Lo dichiara il segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa, Angelo Curciullo, in vista dell’assemblea dei soci di Iblea Acque.

“La società – aggiunge il segretario provinciale – ha dovuto fare i conti con una pesante situazione finanziaria, le cui conseguenze finiscono inevitabilmente per gravare sui Comuni e quindi sui cittadini. Proprio per questo oggi servono rigore e prudenza. Non è accettabile appesantire ulteriormente il bilancio introducendo nuovi costi fissi e strutturali, soprattutto dopo che finora si era cercato di rispondere alle esigenze di personale anche attraverso il distacco da altri enti”.

“Ancora più inopportuno è pensare di aumentare il compenso dell’amministratore unico – continua Curciullo – perché le risorse straordinarie messe a disposizione dalla Regione devono servire al risanamento, agli investimenti e al miglioramento del servizio, non a incrementare la spesa corrente”.

“Il Partito Democratico presenterà mozioni e ordini del giorno nei Consigli comunali della provincia per impegnare sindaci e amministrazioni a opporsi a questo piano. Porteremo la questione in tutti i civici consessi – conclude – perché Iblea Acque appartiene ai Comuni e le conseguenze delle sue scelte ricadono sulle comunità. Prima vengono il risanamento della società, gli investimenti sulle reti e un servizio efficiente per i cittadini. Non nuove assunzioni e aumenti dei compensi”.

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