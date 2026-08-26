POZZALLO, 26 Agosto 2026 – Il 30 agosto, Pozzallo si accende con la grande musica italiana! In Piazza delle Rimembranze, alle 21.30, sarà Enrico Ruggeri, straordinario cantautore della musica italiana, a regalare al pubblico una serata di emozioni, musica e grandi successi.
Un appuntamento imperdibile con un artista che ha fatto la storia della canzone d’autore italiana, tra parole, melodie e brani indimenticabili.
Pozzallo, Enrico Ruggeri in Piazza domenica 30 agosto
POZZALLO, 26 Agosto 2026 – Il 30 agosto, Pozzallo si accende con la grande musica italiana! In Piazza delle Rimembranze, alle 21.30, sarà Enrico Ruggeri, straordinario cantautore della musica italiana, a regalare al pubblico una serata di emozioni, musica e grandi successi.
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