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Cronaca | Marina di Modica | News in primo piano

Marina di Modica. Paura sulla SP 66: auto si ribalta all’ingresso di Marina di Modica dopo l’impatto con i New Jersey

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MARINA DI MODICA, 26 Agosto 2026 – Momenti di grande tensione stamattina lungo la Strada Provinciale 66, alle porte di Marina di Modica. Per cause ancora in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, un’autovettura è rimasta coinvolta in un violento autonomo incidente stradale, terminando la sua corsa capovolta sulla carreggiata.
Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo procedeva in direzione della frazione balneare quando, arrivato nei pressi dell’ingresso di Marina di Modica, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. L’automobile, una Jeep Wrangler ha dapprima impattato violentemente contro le barriere in calcestruzzo (i new Jersey) posizionate a margine della strada abbattendone addirittura due, per poi subire un ribaltamento completo a causa dell’urto.
L’impatto ha inevitabilmente richiamato l’attenzione di diversi automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente lanciato l’allarme alla centrale operativa dei soccorsi.
Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli operatori sanitari del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte, insieme a carabinieri e polizia per effettuare i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e regolare il traffico.
L’incidente ha provocato inevitabili disagi alla circolazione lungo la SP 66, un’arteria particolarmente frequentata, con rallentamenti temporanei per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione del mezzo incidentato e la messa in sicurezza della sede stradale.

 

foto Luca Basile

© Riproduzione riservata

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