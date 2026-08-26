Decoro urbano e igiene pubblica a Marina di Modica, l’UNC diffida Comune e gestore: pronta la replica dell’assessore Cannizzaro

MODICA, 26 Agosto 2026 – L’Unione Nazionale Consumatori – Delegazione di Modica passa alle vie legali sul fronte del decoro urbano e dell’igiene pubblica, presentando una formale diffida e messa in mora nei confronti del Comune e della società che gestisce il servizio di igiene urbana. Al centro della protesta, firmata dal corresponsabile territoriale Avv. Antonino Di Giacomo, vi è la situazione di degrado e di scarsa igiene riscontrata in diverse aree del territorio comunale, con un affondo particolare sulla situazione critica di Marina di Modica.

Nel mirino dell’associazione dei consumatori finisce soprattutto Corso Mediterraneo, arteria nevralgica della frazione balneare caratterizzata da una forte vocazione turistica e dalla presenza di numerose attività di ristorazione e somministrazione con tavoli all’aperto. Secondo quanto segnalato nella diffida, la postazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in questa zona verserebbe in condizioni di grave criticità, segnata dalla presenza di residui, liquami, percolato e cattivi odori persistenti che interessano sia le aree di sedime sia la stessa sede stradale. Una situazione definita intollerabile, in quanto i rifiuti liquidi presenti sul terreno rischiano di essere calpestati dai passanti e trasportati all’interno delle abitazioni e dei locali commerciali.

L’UNC di Modica evidenzia che lo svuotamento dei cassonetti non può più essere considerato sufficiente, specie nei mesi estivi e nelle zone ad alta densità commerciale e turistica. Per questo motivo, il documento impone all’Amministrazione comunale e all’azienda incaricata di intervenire con carattere d’assoluta urgenza — fissando un termine perentorio di ventiquattro ore dalla ricezione della PEC — per procedere al lavaggio, alla pulizia e alla sanificazione straordinaria dei contenitori, delle aree circostanti e del manto stradale di Corso Mediterraneo, estendendo poi i controlli e la manutenzione all’intero territorio comunale.

Oltre all’intervento immediato di bonifica, l’associazione chiede al Sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria locale, un’operazione di trasparenza nei confronti della cittadinanza: si sollecita infatti una comunicazione ufficiale che renda nota la periodicità e le modalità con cui vengono programmati gli interventi di pulizia dei cassonetti, il lavaggio delle aree di sedime e i trattamenti straordinari previsti nel periodo estivo. In difetto di riscontro e di azioni concrete entro i termini stabiliti, l’Unione Nazionale Consumatori si è riservata di adire le ulteriori autorità competenti a tutela della salute pubblica e dei diritti dei cittadini.

L’assessore alle Politiche Ecologiche, Samuele Cannizzaro, prende a cuore la vicenda: “Ringrazio l’avvocato Di Giacomo per la segnalazione – dice -. Abbiamo immediatamente diffidato l’azienda che gestisce il servizio per un intervento solerte per evitare problematiche sanitarie. Sono convinto che la collaborazione con i cittadini, in questo caso tramite l’UNC ci permetta di avere contezza sui disservizi e di intervenire con solerzia. Tutto questo ci da modo di migliorare ulteriormente la qualità del servizio e di intervenire con tempestività laddove si registrano criticità”. L’assessore ha, inoltre, confermato che gli uffici comunali si sono già attivati per coordinare l’intervento straordinario richiesto, garantendo massima attenzione al monitoraggio del territorio e al rispetto degli standard igienico-sanitari, soprattutto nelle aree a maggiore vocazione turistica della città”.

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