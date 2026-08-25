Poste italiane: uffici postali polis nell’ibleo. Completati gli interventi nelle 5 sedi della provincia

Palermo, 25 agosto 2026 – In provincia di Ragusa sono stati ufficialmente portati a termine tutti gli interventi previsti nell’ambito del progetto Polis. L’iniziativa di Poste Italiane, dedicata ai comuni sotto i 15mila abitanti, ha previsto nell’Ibleo il coinvolgimento di cinque uffici postali presenti ad Acate, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina.

Dall’avvio del progetto, secondo una calendarizzazione temporale di interventi sul territorio, le sedi sono state ammodernate e rese più confortevoli al fine di una migliore accoglienza dei cittadini che beneficiano di nuovi servizi. Tutti gli uffici postali Polis della provincia di Ragusa ospitano infatti servizi della pubblica amministrazione quali i servizi INPS per i pensionati, i certificati anagrafici e, più di recente, la possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto.

Particolare attenzione è stata posta ad interventi di restyling e riorganizzazione dei locali, con la dotazione tra gli altri di nuove sedute per un totale di 13 postazioni di cui sei con altezze ribassate. Nell’Ibleo sono stati installati quattro ATM Postamat sostitutivi di nuova generazione e in tre sedi sono già attivi totem self digitali per l’erogazione diretta di servizi Polis da parte dei cittadini. Nell’ambito del progetto, sono state previste soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale, mentre negli uffici postali Polis di Santa Croce Camerina e Giarratana sono entrati in esercizio due impianti fotovoltaici.

Durante il periodo di interventi, Poste Italiane ha garantito l’erogazione dei servizi attraverso l’installazione di sedi provvisorie sui territori. Al termine dei lavori, tutti gli uffici postali della provincia di Ragusa sono tornati disponibili per i cittadini con i consueti orari.

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