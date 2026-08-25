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Politica | Vittoria

Centrodestra e territorio, La Rosa (Fi): “Accogliamo il dibattito come stimolo alla responsabilità”

"Ora un'agenda prioritaria per sanità, sicurezza e infrastrutture"
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Vittoria, 25 agosto 2026 – “Le riflessioni politiche di questo fine agosto offrono l’opportunità per un’analisi schietta e rigorosa sul presente e sul futuro del nostro territorio. L’uscita dei nostri alleati di Fratelli d’Italia sull’aeroporto non va letta con spirito polemico – dice il segretario cittadino di Fi a Vittoria, Andrea La Rosa – ma accolta come un atto di autocritica e un legittimo richiamo alla responsabilità. È un appello condivisibile che deve servire da stimolo per tutta la coalizione: è il momento di ritrovare le motivazioni fondanti che hanno reso il centrodestra forza di governo autorevole e punto di riferimento a tutti i livelli”.

“Non possiamo permetterci di tenere la testa sotto la sabbia – continua La Rosa – La nostra gente, le famiglie e le imprese del territorio ci chiedono risposte concrete, ed è a quella base che dobbiamo tornare a parlare con fatti ed equilibrio. Servono priorità chiare. L’attenzione non può e non deve concentrarsi unicamente sullo sviluppo dell’aeroporto, pur fondamentale, ma deve estendersi alle emergenze che impattano quotidianamente sulla vita dei cittadini. Penso ad esempio, alla Sanità pubblica e ai presidi territoriali: è urgente affrontare con determinazione la situazione critica del pronto soccorso di Vittoria e garantire il pieno e continuo funzionamento della guardia medica di Scoglitti, presidi essenziali per la tutela della salute e per la dignità dell’assistenza sanitaria locale. Occorre un piano d’azione coordinato, sul fronte relativo alla sicurezza del territorio, per garantire la presenza delle istituzioni, il contrasto alla microcriminalità e la tutela del decoro urbano nelle nostre città. E, ancora, infrastrutture e sviluppo locale: bisogna superare qualsiasi rischio di isolamento istituzionale e assicurare le risorse necessarie per la crescita economica e sociale dell’intera area. Come classe dirigente, non siamo disposti ad accettare attenzioni insufficienti verso la nostra comunità o penalizzanti margini di isolamento. Con l’onestà intellettuale e la correttezza politica che ci hanno sempre distinto, già a partire dai prossimi giorni solleveremo formalmente questi temi presso i vertici della nostra segreteria provinciale e regionale”. “Promuoveremo un incontro con i nostri rappresentanti istituzionali – conclude La Rosa – per sollecitare i punti critici e pretendere che al nostro territorio siano riservate la centralità e le risposte che merita. Il dialogo nel centrodestra deve ripartire subito, guidato dal senso del dovere e dall’ascolto delle esigenze reali dei cittadini”.

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