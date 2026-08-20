Magia e tradizione a Modica: torna il 27 agosto la passeggiata notturna “Lune d’Oriente”

MODICA, 20 Agosto 2026 – Torna a Modica l’appuntamento con la suggestiva rassegna “Lune d’Oriente”, il percorso emozionale che unisce i sapori della tradizione e i racconti del passato al chiaro di luna. Dopo il successo della prima uscita, la manifestazione promossa dall’Ente Liceo Convitto e dalle associazioni culturali del Comitato “Quartiere d’Oriente” si appresta a regalare una nuova serata di incanto il prossimo 27 agosto.

L’itinerario guidato si snoderà attraverso il suggestivo e antico quartiere medievale Cartidduni di Modica. I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera senza tempo, camminando tra vicoli caratteristici, scorci panoramici mozzafiato e testimonianze storiche che raccontano l’anima più autentica della città.

Il percorso non sarà soltanto una scoperta visiva e architettonica, ma coinvolgerà tutti i sensi: la passeggiata sarà, infatti, arricchita da momenti di degustazione di prodotti tipici locali, gentilmente offerti dagli sponsor dell’iniziativa, per unire la bellezza del paesaggio alla scoperta dei sapori del territorio.

Il cammino si concluderà in uno dei luoghi più affascinanti e carichi di storia del quartiere: il Convento di Sant’Anna e San Calogero.

Qui, i partecipanti potranno vivere un momento di straordinario interesse culturale e spirituale, ammirando da vicino il prezioso crocifisso seicentesco custodito nella chiesa e le antiche mummie, testimonianza storica unica e di grande fascino che custodisce secoli di memorie cittadine.

Il raduno dei partecipanti è fissato per le 20:30 presso il piazzale Falcone-Borsellino.

Poiché i posti per questa esperienza esclusiva sono limitati, è fortemente consigliata la prenotazione anticipata. È possibile richiedere informazioni e riservare il proprio posto (anche tramite messaggio WhatsApp) ai seguenti recapiti telefonici:

338 7205944

351 5293467

Un’occasione imperdibile per riscoprire Modica sotto una luce completamente nuova, tra storia, gusto e magia notturna.

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