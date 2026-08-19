Digitale terrestre, cambia la numerazione canali: tutte le novità e Rai 3 Sicilia all’823

La nuova numerazione del digitale terrestre introduce diversi aggiornamenti, con molti canali ora disponibili in HD, nuovi ingressi e una riorganizzazione delle posizioni LCN.

Tra i principali cambiamenti, Rai, Mediaset, La7 e TV8 occupano stabilmente le prime posizioni in alta definizione. Nella fascia 20-70 trovano spazio canali tematici, cinema, informazione, sport e musica, tra cui Rai Movie, Iris, Cine34, Focus, Sky TG24, SuperTennis, Sportitalia e Il Sole 24 Ore TV.

Sono state inoltre aggiunte numerose emittenti nelle numerazioni superiori, insieme a servizi interattivi come RaiPlay e RaiPlay Sound. Restano alcune duplicazioni o conflitti LCN per alcuni canali Rai.

Particolarmente importante la fascia 801-823, riservata alle diverse edizioni regionali di Rai 3 TGR: il Friuli Venezia Giulia è al canale 809, Rai 3 Bis/Furlanija Krajina al 810, mentre Rai 3 TGR Sicilia passa al canale 823.

Per visualizzare correttamente tutti i nuovi canali è consigliabile effettuare una risintonizzazione automatica del televisore o del decoder.

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