L’INGV declassa l’allerta vulcanica ad arancione: rientra gradualmente l’emergenza per i voli

CATANIA ,18 Agosto 2026 – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha aggiornato il livello di allerta dell’attività vulcanica rilasciando un nuovo bollettino VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) che vede il passaggio dal codice rosso a quello arancione. La riduzione del livello di rischio testimonia un graduale ridimensionamento dell’intensità dell’emissione di cenere e dei fenomeni eruttivi in corso, attenuando di conseguenza il potenziale impatto della nube vulcanica sulle rotte aeree e sulle operazioni degli scali della regione. Nonostante il declassamento e il conseguente miglioramento dello scenario per il traffico aereo, le autorità aeroportuali e di navigazione continuano a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione in stretta sinergia con i vulcanologi, pronte ad adeguare tempestivamente le procedure operative in caso di nuove variazioni della dinamica

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