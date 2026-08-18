Il coraggio di ricominciare: dal Lions Club Modica un sostegno concreto al futuro Centro Antiviolenza

Modica, 18 agosto 2026 – Oltre 200 persone hanno risposto all’invito del Lions Club Modica, trasformando la serata del 14 agosto in un noto locale di Marina di Modica Beach in qualcosa di più di una raccolta fondi: un segnale di comunità. Una partecipazione che ha superato le aspettative, nata dall’azione di coinvolgimento svolto nelle settimane precedenti dai soci. Il momento centrale è arrivato con l’annuncio della destinazione dei fondi raccolti: sostenere l’avvio a Modica di un Centro Antiviolenza sulle donne promosso dall’associazione Ipso Facto, a partire dall’esperienza maturata negli anni dallo Sportello Antiviolenza “Fuori dall’Ombra”.

Ospite della serata Teresa Floridia, in rappresentanza dello Sportello e dell’associazione, che ha illustrato i prossimi passaggi del progetto: prima la ricerca di una sede operativa adeguata, poi l’iter autorizzativo per la costituzione del Centro secondo gli standard previsti dalla normativa vigente.

Ipso Facto opera a Modica dal 2008 e dal 2014, con lo Sportello “Fuori dall’Ombra”, offre ascolto, orientamento, accompagnamento e sostegno alle donne vittime di violenza. L’obiettivo è ora trasformare quell’esperienza in un centro stabile, strutturato e multidisciplinare, capace di costruire percorsi personalizzati e di operare in rete con servizi sociali, forze dell’ordine, strutture sanitarie, istituzioni e terzo settore.

Per il Lions Club Modica il service non si esaurirà nel contributo economico. “Intendiamo mettere a disposizione anche capacità organizzativa, relazioni e presenza sul territorio – ha dichiarato il presidente Girolamo Carpentieri – affiancando Ipso Facto nel percorso necessario ad accelerare, per quanto possibile, la realizzazione del nuovo Centro”. Presente alla serata il Governatore del Distretto 108Yb Giuseppe Walter Buscema, che ha evidenziato che il service del club di Modica rientra nell’impegno dei Lions nel service distrettuale “Mai più sole”, che vede i Lions accanto alle donne vittime di violenza.

Per il Lions Club Modica si tratta del secondo importante service dell’avvio dell’anno sociale lo scorso luglio, dopo l’iniziativa dedicata all’amicizia e all’inclusione del 30 luglio a Maganuco. Il programma proseguirà in autunno con una particolare attenzione alle scuole e ai giovani: educazione, prevenzione e crescita di ragazzi consapevoli, sani e responsabili sono tra gli ambiti su cui il Club concentrerà la propria attività. Perché la solidarietà, nell’azione Lions, diventa servizio alla comunità.

La serata è proseguita tra musica, intrattenimento e una partecipata estrazione a premi, resa possibile dalla sensibilità di numerose imprese del territorio.

Alla serata hanno partecipato il Governatore. Presenti assieme al Governatore alcuni componenti il Gabinetto Distrettuale il segretario Antonella Bona, il tesoriere Giovanni Liberatore, i cerimonieri Luigi Bellassai e Giovanna Fretto e il GLT Adriano De Nicola. Presenti inoltre la presidente della circoscrizione Ragusa Laura Pisana, i presidenti di zona Rosario Tumino, Rosario Alescio e diversi presidenti dei Club della circoscrizione di Ragusa

Salva