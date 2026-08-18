Dai banchi del Liceo “Curcio” a Shanghai per studiare Medicina: il Comune celebra l’eccellenza di Marta Gradanti

Ispica, 18 agosto 2026 – Dai banchi del Liceo Statale “G. Curcio” di Ispica a Shanghai, per inseguire un sogno e costruire il proprio futuro nel mondo della Medicina. È il percorso di Marta Gradanti, giovane studentessa ispicese che, forte di un brillante percorso scolastico, si appresta a intraprendere un prestigioso corso di studi in Medicina e Chirurgia in Cina. Prima della partenza, Marta è stata ricevuta in Municipio dal Sindaco Pierenzo Muraglie e dall’Assessore all’Istruzione Gabriella Bruno, che hanno voluto rivolgerle un saluto ufficiale a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina. L’incontro è stato un momento di particolare significato, non soltanto per celebrare gli importanti risultati accademici raggiunti dalla studentessa, ma anche per sottolineare il valore di una scelta coraggiosa e ambiziosa. Lasciare la propria città per trasferirsi a Shanghai e affrontare un percorso universitario in Medicina rappresenta, infatti, una sfida di grande rilievo, che porterà Marta a confrontarsi con un ambiente internazionale e con uno dei contesti scientifici e universitari più dinamici al mondo. La sua storia costituisce motivo di orgoglio per Ispica e per il Liceo “Curcio”, dove è maturato il percorso formativo che l’ha accompagnata fino a questo importante traguardo. «Marta rappresenta un esempio bellissimo di come lo studio, la passione e la determinazione possano aprire ai nostri giovani le porte del mondo – sottolineano il Sindaco Pierenzo Muraglie e l’Assessore Gabriella Bruno –. La sua partenza per Shanghai è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Le auguriamo di affrontare questa nuova avventura con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione che l’hanno portata fin qui». Da Ispica alla Cina, dunque, si apre per Marta Gradanti un nuovo capitolo della sua vita, fatto di studio, sacrifici, nuove esperienze e importanti prospettive professionali. L’Amministrazione comunale ha voluto accompagnare simbolicamente la giovane studentessa alla vigilia di questo viaggio, affidandole anche il sentimento di orgoglio di un’intera comunità, che guarda con fiducia al futuro dei propri giovani e alle loro capacità di affermarsi anche oltre i confini nazionali. A Marta, quindi, l’augurio di buon viaggio e di un brillante percorso universitario. Ispica la aspetta, con orgoglio, al termine di questa straordinaria esperienza.

Salva