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Modica, Fratelli d’Italia: «Alla polemica politica preferiamo il lavoro concreto per la città»

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Modica, 17 agosto 2026Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Modica interviene sulle recenti dichiarazioni pubbliche scegliendo la linea della sobrietà e della concretezza, rifiutando di alimentare contrapposizioni personali per riportare l’attenzione sulle vere urgenze della comunità. Come sottolineato dal coordinatore cittadino Marco Nanì, l’intento del partito non è quello di inseguire polemiche estemporanee o di cimentarsi in botta e risposta a mezzo stampa che non offrono alcun contributo alla risoluzione dei problemi quotidiani dei cittadini, preferendo concentrare ogni sforzo sulle sfide concrete del territorio.

Al centro dell’azione politica del circolo vi sono proposte mirate e già strutturate per affrontare le emergenze locali. Tra queste spicca il tema della sicurezza urbana, che Fratelli d’Italia intende rafforzare attraverso il documento programmatico “Modica Sicura e Viva”, fondato sulle direttrici di prevenzione, presenza e partecipazione per la tutela dei residenti e delle attività commerciali. Altrettanto centrali sono la rigenerazione del centro storico — da perseguire tramite interventi sul decoro urbano, incentivi alle residenze e la salvaguardia del patrimonio artigianale e delle produzioni locali — e l’istituzione della consulta per le attività produttive, giudicata indispensabile per garantire ascolto e risposte immediate al tessuto economico modicano.

Secondo il coordinamento cittadino, è proprio su questi contenuti programmatici, e non sui tatticismi, che la politica deve misurarsi per dare prova di maturità. Il partito rivendica una linea di coerenza fondata sul rispetto del mandato degli elettori, confermando al contempo un’interlocuzione aperta, istituzionale e orientata al bene comune all’interno dell’area di centrodestra, forte del supporto della deputazione composta dal senatore Salvo Sallemi e dal deputato regionale Giorgio Assenza.

L’invito finale di Marco Nanì è quello di evitare la dispersione di energie in dinamiche sterili, concentrandosi invece sui servizi essenziali e sulle prospettive di sviluppo. Fratelli d’Italia assicura che continuerà a fare la propria parte attraverso l’ascolto e la progettualità, ponendo le basi per la costruzione di un progetto politico serio, radicato e unito per Modica in vista dell’appuntamento amministrativo del 2028.

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