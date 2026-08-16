Ispica, imbrattata la stele delle Vittime di mafia in Corso Umberto

ISPICA, 16 Agosto 2026 – Un grave gesto di sfregio ha colpito uno dei luoghi simbolo della legalità a Ispica. La stele dedicata alle Vittime di mafia, situata in pieno centro storico su Corso Umberto, è stata presa di mira e imbrattata, scatenando l’indignazione della comunità e del mondo politico locale.

Un attacco alla memoria collettiva

L’episodio va ben oltre il semplice atto di vandalismo o la mancanza di civiltà. Colpire il monumento che ricorda donne e uomini caduti nella lotta contro la criminalità organizzata significa ferire profondamente il patrimonio morale dell’intera città. La stele rappresenta infatti un presidio di memoria e un punto di riferimento fondamentale per la difesa dei valori democratici e della legalità sul territorio.

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