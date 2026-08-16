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Noto. Paura nella notte di Ferragosto a San Lorenzo: rissa, fuggi fuggi generale e presunti spari in un locale

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Tempo di lettura: 2 minuti

NOTO, 16 Agosto 2026 – Una serata di festa e divertimento sulla spiaggia si è improvvisamente trasformata in un incubo nella notte tra il 14 e il 15 agosto, a cavallo tra Ferragosto e San Lorenzo. L’episodio si è verificato in un noto locale situato sull’arenile di San Lorenzo, nel territorio al confine con Marzamemi, gremito di centinaia di giovani – tra cui molti provenienti da Modica e dal siracusano – accorsi per ballare e celebrare la ricorrenza estiva.
Mentre la pista e la spiaggia erano affollate, la situazione è degenerata in pochi istanti. Per cause ancora in corso di accertamento, alcuni giovani sono venuti prima alle mani e poi a un violento scontro fisico. La rissa ha rapidamente scatenato il caos tra i presenti, provocando un vero e proprio fuggi fuggi generale.
Il panico è aumentato vertiginosamente quando tra la folla si è sparsa la voce – e qualcuno avrebbe riferito di aver udito distintamente – dell’esplosione di un colpo di arma da fuoco. Una circostanza, questa, che ha fatto scattare la fuga disperata verso le uscite.
La gestione del deflusso si è rivelata estremamente critica: i cancelli del locale sono stati presi d’assalto e aperti con non poca difficoltà per consentire alla folla spaventata di mettersi in salvo sulla spiaggia e sulla strada. Fortunatamente, nonostante la calca e i momenti di fortissima tensione, la situazione è rientrata e allo stato attuale non si registrano notizie di feriti gravi o danni ingenti.
L’episodio ha immediatamente fatto il giro delle chat e dei social network, alimentando la preoccupazione di chi era presente o aveva parenti sul posto. Molti cittadini si sono rivolti alle piattaforme online e ai gruppi locali per capire cosa fosse realmente accaduto, esprimendo stupore per la totale assenza di riscontri ufficiali o notizie giornalistiche nelle ore successive.
Al momento le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo e non si registrano comunicati ufficiali, mentre cresce la richiesta di chiarezza su una notte di Ferragosto che, per centinaia di ragazzi, si è conclusa con un grande spavento.

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2 commenti su “Noto. Paura nella notte di Ferragosto a San Lorenzo: rissa, fuggi fuggi generale e presunti spari in un locale”

  1. Ciccu totò e u sceccu

    Si aspettano i soliti quattro cog……ni che diranno che è colpa dell’ amministrazione, dei cittadini che non hanno votato a sinistra, del debito, ri Gnaziu.
    Dai Saru Vincenzo Peppe Ciccio Macco concetto Piero italiano scocciato anonimus dimentico qualcuno?

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  2. Ciccu u babbu

    Ciccu Totò ecc. se un povero ignorante che commenta in questo modo,fuori luogo e senza loggica e addirittura una rissa a noto 🤣🤣🤣 mi sembri come l’ebete che di nik fa Saro🤣🤣🤣

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