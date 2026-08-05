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Politica | Scicli

Notte di San Lorenzo e Ferragosto, l’ordinanza del sindaco di Scicli a tutela delle spiagge

Multe fino a 500 euro per i trasgressori
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Scicli, 05 agosto 2026 – Il sindaco di Scicli Mario Marino e la comandante della Polizia Locale Maria Rosa Portelli hanno firmato un’ordinanza relativa al decoro delle spiagge in occasione della notte di San Lorenzo e di quella di Ferragosto.
L’ordinanza ordina il divieto dalle ore 08,00 del 10 agosto alle ore 06,00 dell’11 agosto 2026 e dalle ore 08,00 del 14 agosto alle ore 06,00 del 15 agosto 2026 di detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione di fuochi sulle spiagge dei litorali di Scicli, ovvero in prossimità delle aree pubbliche e demaniali marittime.
Sono vietati sempre dalle ore 8,00 del 10 agosto alle ore 06,00 dell’11 agosto 2026 e dalle ore 8.00 del 14 agosto alle ore 06,00 del 15 agosto: la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo sulla spiaggia, ovvero in prossimità di arce demaniali marittime, di bottiglie e/o recipienti di qualsiasi tipo, contenenti sostanze alcoliche e/o superalcoliche, fatta eccezione per l’attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi.
L’accensione di falò sulle spiagge del litorale di Scicli.
Il consumo sulle spiagge, ovvero in prossimità di arce demaniali marittime di bibite o alcolici in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.
È fatto divieto sulle spiagge, ovvero in prossimità di aree demaniali marittime, da parte di tutti i consumatori, il deposito, l’abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di lattine, bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale.
Il trasporto e detenzione di oggetti contundenti di vario tipo ero atti ad offendere incolumità fisica.
Multe fino a 500 euro per i trasgressori.
È appena il caso di ricordare che il litorale di Scicli si estende da Playa Grande, passando per Donnalucata e Bruca-Cava d’Aliga, sino a Sampieri, comprendendo anche i lidi Arizza e Spinasanta, teatro di accampamenti notturni negli scorsi anni.

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