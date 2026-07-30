Pozzallo abbraccia la Guardia Costiera. Venerdì la cittadinanza onoraria al Corpo Capitanerie di Porto

Sarà una giornata solenne, partecipata e ricca di significato quella che la Città di Pozzallo dedicherà al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al quale verrà conferita la Cittadinanza onoraria quale massimo riconoscimento del profondo legame istituzionale, operativo e umano costruito nel tempo con la comunità locale. La manifestazione si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario dell’elevazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzallo a Capitaneria di Porto e coinvolgerà autorità, personale militare, associazioni e cittadini in un programma che accompagnerà l’intero pomeriggio fino al concerto conclusivo.

Le iniziative prenderanno avvio in Piazza Municipio con l’apertura dello spazio espositivo della Guardia Costiera, pensato per avvicinare la cittadinanza alle

molteplici attività svolte quotidianamente dal Corpo, e con lo speciale annullo filatelico commemorativo realizzato per l’occasione. Seguirà la cerimonia ufficiale di conferimento della Cittadinanza onoraria conferita con apposita delibera del Consiglio comunale nella seduta dello scorso 3 luglio.

Interverranno, tra gli altri, il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Raffaele MACAUDA in rappresentanza del Comandante Generale

del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Sergio LIARDO, il Sindaco e i rappresentanti istituzionali del comune, il personale della Capitaneria di Porto e le rappresentanze dei sodalizi, delle associazioni combattentistiche e d’arma, l’Autorità di Sistema Portuale, il cluster marittimo. Particolarmente significativo sarà il momento della lettura della motivazione ufficiale, attraverso la quale il Comune di Pozzallo riconoscerà il ruolo svolto dagli uomini e dalle donne della Guardia Costiera nella salvaguardia della vita umana in mare, nella sicurezza della navigazione, nella tutela dell’ambiente marino e costiero, nella vigilanza sulla legalità e nella protezione degli interessi della collettività.

La cerimonia rappresenterà anche un momento di riconoscenza nei confronti del personale della Capitaneria di Porto di Pozzallo, che negli anni ha assicurato una

presenza costante e qualificata, accompagnando la crescita del porto e del territorio e intervenendo nelle situazioni più delicate a tutela delle persone, del mare e delle attività marittime. Al termine della parte istituzionale, la giornata si concluderà con il concerto serale, a cura di “Elisa Guarrella quintet” aperto alla cittadinanza, quale espressione di festa, condivisione e vicinanza tra le Istituzioni e la comunità. Inoltre durante le varie fasi della cerimonia vi sarà l’esibizione del Corpo bandistico Città di Pozzallo e la partecipazione di Enola Carbonaro. Pozzallo si prepara così ad abbracciare idealmente gli uomini e le donne della Guardia Costiera, testimoniando loro gratitudine, affetto e profonda considerazione per l’impegno quotidianamente profuso al servizio del Paese e del territorio. Per il Sindaco Roberto Ammatuna il conferimento della Cittadinanza onoraria non sarà soltanto un riconoscimento per quanto realizzato nel corso degli anni, ma suggellerà un legame destinato a proseguire nel futuro, fondato sui valori della solidarietà, della sicurezza, della legalità e del servizio alla comunità.

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