Emergenza caldo a Modica: il consigliere Paolo Nigro chiede la rimodulazione degli orari del Cimitero

MODICA, 20 Luglio 2026 – Di fronte alla persistente e straordinaria ondata di calore che sta interessando il territorio, il consigliere comunale di “Siamo Modica” Paolo Nigro ha formalmente indirizzato una nota urgente al Sindaco e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale. La richiesta mira all’adozione immediata di un’ordinanza per la modifica degli orari di apertura del Cimitero Comunale per tutta la durata della stagione estiva.

La proposta si inserisce nel quadro delle indicazioni fornite dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, che fin dal mese di giugno ha segnalato la situazione di emergenza climatica. La necessità di intervento è stata ribadita anche dal recente avviso straordinario di preallertamento emanato lo scorso 14 luglio, che invita i sindaci, quali massime autorità sanitarie locali, a mettere in campo ogni misura utile alla tutela della cittadinanza.

“È un atto di buonsenso e di responsabilità” – dichiara il Consigliere Paolo Nigro – “L’attuale assetto orario costringe i cittadini, tra cui moltissimi anziani e soggetti fragili che si recano a trovare i propri cari, a esporsi a temperature proibitive. Lo stesso vale per gli operai delle imprese edili impegnati quotidianamente all’interno del perimetro cimiteriale. Consentire l’accesso nelle ore più fresche della giornata significa garantire la fruibilità del servizio in piena sicurezza.”

Per l’intero periodo estivo o, comunque, fino alla cessazione dell’allerta meteo, il consigliere Nigro propone il seguente adeguamento degli orari di accesso:

Dal lunedì al venerdì: anticipo dell’apertura alle ore 06:00 (anziché alle 07:00).

Sabato e domenica: anticipo dell’apertura alle ore 07:00 (anziché alle 08:00).

“Confido in un riscontro tempestivo e positivo da parte del Sindaco” – conclude Nigro – “considerando che parliamo della salute pubblica e della sicurezza di categorie vulnerabili e dei lavoratori. Di fronte a queste ondate di calore anomale, le istituzioni hanno il dovere di adattare i servizi per proteggere la comunità.”

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